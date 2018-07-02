NBA'de yılın bombası gece patladı ve LeBron James, çocukluk takımı Cleveland Cavaliers'tan ikinci kez ayrıldı! Batı Konferansı'nda mücadele eden NBA'in en köklü ekiplerinden Los Angeles Lakers'la anlaşan LeBron James, 4 yıllık imza attı. Yıldız basketbolcu, anlaşma gereğince 154 milyon dolar kazanacak. NBA'de dengeleri değiştiren bu imza sonrası birçok sporcunun gündeminde de LeBron James vardı. Kariyerini Los Angeles'ta sürdüren LA Galaxy oyuncusu Zlatan Ibrahimovic de LeBron James'le ilgili paylaşım yaptı.

Twitter hesabından kendisinin ve LeBron James'in LA Lakers formalı bir fotoğrafını paylaşan Ibrahimovic, "Los Angeles'ın artık bir Tanrısı bir de Kral'ı var. Zlatan, Kral LeBron James'e hoş geldin diyor" ifadelerini kullandı. Ibrahimovic'in bu paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Zlatan, Manchester United'dan ayrılıp LA Galaxy'ye imza attığında şehrin prestijli gazetelerinden Los Angeles Times'a verdiği tam sayfa reklam ile transferi duyurmuştu. Reklamda, Los Angeles Galaxyli taraftarlara kendine özgü üslubuyla seslenen İsveçli futbolcu, "Sevgili Los Angeles. Bir şey değil." mesajını paylaşmıştı.