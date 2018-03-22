Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sona erdi! ESPN'de yer alan habere göre 36 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri oldu! Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaşan İsveçli futbolcu, önümüzdeki hafta içinde ABD'ye giderek transfere resmiyet kazandıracak.

Haberde Ibrahimovic'in ABD ekibiyle olan anlaşmasının uzun süreli olduğu da kaydedildi. İsveçli yıldız, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sahalardan uzun süre uzak kalmıştı.

MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Daha önce İsveç Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklayan Ibrahimovic, İsveç başkenti Stockholm'de açıklama yaptı ve "Milli takımı özledim. Sonuçta 20 yılımı verdim ve dışardan izlemek pek kolay olmuyor. Kapıyı hiçbir şey için kapatmadım" ifadelerini kullandı.

Milli takımda oynamak için yeniden form kazanması gerektiğini bildiğini dile getiren İbrahimovic "Sakatlık nedeniyle kendi takımınızda veya milli takımda oynayamamak çok zor. 3 günde bir maç oynarken, bir anda bu devamlılığımı kaybettim. Buna rağmen mevcut durumu kabul etmem gerekiyor. Hedeflerime ulaşmak için çalışmalarıma devam etmem lazım. Oynayamazken milli takıma odaklanmam çok doğru değil" diye konuştu.

2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdan emekli olduğunu açıklayan Ibrahimovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon Manchester United'da sadece 7 maçta forma giyerken toplam 193 dakika süre alabildi.

KAPILAR KAPANMIŞTI!

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Ibrahimovic'in milli takıma dönmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Andersson, 2016'nın sonlarında yaptığı açıklamada "Ibrahimovic'in kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz. Her zaman ona ihtiyaç duyuyoruz. Her teknik direktör onu kadrosunda görmek ister. Ama kendisi kesin olarak milli takımı bıraktığını bizzat bana söyledi. Ibrahimovic, benimle açık konuştu. Milli takıma artık çağrılmak istemediğini ve kendisini tamamen Manchester United'a konsantre ettiğini söyledi. Bu yüzden, hem 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarına hem de gidersek Dünya Kupası Şampiyonası'na Ibrahimovic'i davet etmeyeceğim. Kendisi kapıyı kapadı. Bizde buna son derece saygı duyuyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.