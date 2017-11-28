Zlatan Ibrahimovic Türkiye'de burun ameliyatı olacak

Fanatik'in haberine göre; dünyanın en ünlü futbolcularından biri olan Zlatan İbrahimoviç, Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor... Çünkü Manchester United’ın 36 yaşındaki forvetin burnu ile ilgili sıkıntısı var. Zlatan yüzündeki en karakteristik bölgelerden biri olan burnunu değiştirmek istiyor. Zlatan'ın tavsiyeler üzerine İstanbul'da bir klinikte operasyon geçirmeye karar verdiği belirtildi.

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