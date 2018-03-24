MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, transferin detaylarını anlattı ve yine çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"PSG'de oynarken David Beckham ile tanışmıştım. Los Angeles Galaxy hakkında konuşuyordu. Amerika'da oynama tecrübesi yaşamıştı ve söyledikleri hep olumlu şeylerdi. Beckham ile konuştuğumda bana Amerika'ya gitmelisin, oradaki her şey fantastik dedi. Karar aşamasında bu sözleri duymak beni mutlu etti. Bence Amerika'ya gelmem bir kader. LA Galaxy'e gitme kararı aldım çünkü benim için en doğru karar buydu. Verebileceğim çok şey var. Oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk kez şeker verdiğiniz küçük bir çocuk gibiyim ve o şekeri her zaman ararım. İhtiyacım olan şey bu. Oynamaya ihtiyacım var ve oynamak istiyorum. Oynamaya açım, uzun süredir sahada değilim."

DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK MI?

"20 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi oyuncularıyla oynadım ve artık başka bir kıtayı deneme vakti geldi. Ben Zlatan'ım. Eğer İsveç formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak istersem orada da oynarım." (Sporx)