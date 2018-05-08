Zob Ahan - Esteghlal Tehran maç önü

Zob Ahan ve Esteghlal Tehran, 08 Mayıs 2018 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:45. Zob Ahan, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Esteghlal Tehran, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 404 kodlu maçı oynayanlar; Zob Ahan galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Esteghlal Tehran galibiyet oranı 2.50.

Zob Ahan son haftadaki Pars Jam Bushehr müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Esteghlal Tehran ise Persepolis Tehran karşılaşmasında 1-0 kazandı.