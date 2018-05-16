Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının ilk orucunu tutan Zonguldaklılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Zonguldak'da iftar vakti ne zaman? Zonguldak'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Zonguldak iftar vakti ve imsakiye...

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Zonguldak'da iftar vakti 20:12 olarak yer almakta. Zonguldak'da saat 20:12’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ZONGULDAK İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Zonguldak yarın gece 2. sahura kalkacak. Zonguldak sahur vakti 03:36 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Zonguldak'da 03:36 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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