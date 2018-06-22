Zonguldak İYİ Parti milletvekili aday listesi 2018

İYİ Parti'nin Zonguldak milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Zonguldak İYİ Parti'nini milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Zonguldak İYİ Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

ZONGULDAK İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AYDIN TÜMEN YÜKSEK İSTATİKÇİ 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU YÜKSEK İŞ ADAMI 3 FEHİME ÇAKIR YÜKSEK YÖNETİCİ 4 HAVA ÇİÇEK İLK EV HANIMI 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN YÜKSEK EKONOMİST

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığınca amfi tiyatro önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinden milletvekili çıkaracaklarını belirterek, bu milletvekillerinin mecliste milletin, gençlerin, kadınların geleceği için mücadele edeceğini söyledi.

Türkiye'nin işsizlik oranının yüksek olduğunu öne süren Akşener, "Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde 11'dir. Biz diyoruz ki 5 yılda bunu yüzde 5,6'ya indireceğiz. Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." şeklinde konuştu.