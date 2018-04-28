Zonguldak Kömürspor - Ş.Urfaspor karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Ş.Urfaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Zonguldak Kömürspor 37 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Ş.Urfaspor 59 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Zonguldak Kömürspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ş.Urfaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 475 kodlu maçı oynayanlar; Zonguldak Kömürspor galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.00, Ş.Urfaspor galibiyet oranı 1.60.

Zonguldak Kömürspor son haftadaki Ş.Urfaspor müsabasında 1-2 yenildi.

Ş.Urfaspor ise Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Zonguldak Kömürspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında 14 gol attı, 8 gol yedi.

Ş.Urfaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Ş.Urfaspor, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.