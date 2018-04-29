Zonguldak Kömürspor - Ş.Urfaspor karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Ş.Urfaspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. 37 puanlı Zonguldak Kömürspor 12. sırada bulunuyor, Ş.Urfaspor 59 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Zonguldak Kömürspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ş.Urfaspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zonguldak Kömürspor kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Ş.Urfaspor sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Zonguldak Kömürspor son hafta oynanan Ş.Urfaspor maçında 1-2 yenildi.

Ş.Urfaspor, Zonguldak Kömürspor karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Zonguldak Kömürspor, 14 gol attı ve 8 gol yedi.

Ş.Urfaspor, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ş.Urfaspor 19 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.