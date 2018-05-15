Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Zonguldak’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Zonguldak sahur ve imsak vakitleri…
ZONGULDAK SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Zonguldak’da sahur vakti (imsak) 03:40 olarak görülüyor. Zonguldak’da saat 03:40’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.
ZONGULDAK'DA RAMAZAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte evlerde Ramazan hazırlıkları başladı. Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan’ın yaklaşması ile birlikte evlerde ve Ramazan’a yönelik hummalı bir çalışma başladı. Evlerde yufkalar açılıp, erişteler kesilirken, çarşıda Ramazan hareketliliği başlanırken, Köy evlerinde bir araya gelen ve aynı mahallede oturan bayanlar, tatlı bir Ramazan telaşıyla ortaklaşa bütün evlerin yufka ve makarna açarak Ramazan ihtiyaçlarını birlikte karşılıyorlar. Birçok yerde olduğu gibi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle köylerdeki kadınlar hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılıklı yardımlaşma usulüyle yapılan hazırlıklarda kadınlar her gün ayrı bir evde toplanarak yufka açıyorlar. Alaplı'nın birçok köyünde olduğu gibi İsafaklı Köyü Durabeyli Mahallesi'nde de bir grup kadın bir araya gelerek Ramazan hazırlılarını tamamladı.
Bu geleneğin her Ramazan ayı öncesi tekrarlandığını ifade eden köy sakinlerinden Şerife Güzel "Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla hazırlıklara başladık. Yardımlaşma usulüyle çalışarak işlerimizi hem hızlı yapıyoruz hem de birbirimize destek oluyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Emine Tufan ise, "Bazılarımız hamur açarken, kimisi pişiriyor kimisi de pişen yufkaları özenle toplayarak istifliyor. Yapılan çalışma, hem mahalle halkını bir araya getiriyor, hem de keyifli sohbetlerin edilmesine vesile oluyor" diye konuştu.
Ayşe Kaçar da, köy halkı olarak bir dayanışma örneği sergilediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Yaklaşan Ramazan ayı için her sene mahalledeki komşularla bir araya geliyoruz. Kuru yufkalar hazırlanıyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra başka arkadaşımızın işini görüyoruz. Bu hazırlıklarımızı sağ oldukça her sene yapmaya devam edeceğiz. Bizler burada köy halkı olarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz."
Öte yandan kuru yufka açan köylü kadınlar, Ramazan'dan ilerleyen günlerde börek ve tatlı işlerine başlayacaklarını belirttiler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.