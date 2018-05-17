17 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında grizu patlaması sonucunda 30 maden işçisi yaşamını yitirmişti.



İHA'nın haberine göre, facianın 8. yıl dönümünde ölen maden işçileri kuyu başında dualarla anıldı.Programa GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK genel müdür yardımcıları, müessese idaresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Anma töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, " 17 Mayıs 2010 TARİHİNDE 30 tane kardeşimizi, canımızı vahim bir iş kazasında kaybettik. Onların hala acısı acımız ve hiçbir zaman dinmeyecek. Bizler bugün onları nezdinde ülkemiz şehitleri adına bu kuranı kerimi okuttuk. Allah bütün şehitlerimize, maden kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerimizin mekanları cennet olsun. Allah’ım çalışan işçilerimize kaza, bela vermeden hayırlı çalışmalar nasip etsin " diye konuştu.



Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından yapılan dualarla sona eren programda maden işçilerine mevlit şekeri ikram edildi. Gündüz vardiyasında işe gidecek olan madenciler, madenin yolunu tuttu.

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