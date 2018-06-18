Karayolunun Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolun kenarında yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda başka çökmelerin ve kazaların yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, yolda meydana gelen çökmeyi yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Çökmenin neden kaynaklandığı bilinmezken, Zonguldak Belediyesi ve İl Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye gelerek inceleme başlattı.





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