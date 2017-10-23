Babasından korkan genç kız, balkondan atladı

Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Nuray A. ile tartışan 15 yaşındaki T. A. eve gelen babası Hasan A.'nın kendisini dövmesinden korkup kaçmaya çalışırken 5 katlı apartmanın ikinci katındaki balkondan aşağı atladı. İHA'nın haberine göre; ayaklarında ve vücudunda kırıklar oluşan genç kız için mahalle sakinleri sağlık ekiplerinden yardım istedi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anne Nuray A. kızının önce kendisini saldırdığını belirterek eve gelen babasından korkunca balkondan kendisini aşağı attığını söyledi. Genç kızın psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, polis olaydan sonra evden ayrılan baba Hasan A.'yı bulmak için çalışma başlattı.

Genç kızın hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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