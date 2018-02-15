Zonguldak Alaplı İlçesinde yakıtı biten araç sürücüsü ilginç bir yönteme başvurdu.

İHA'nın haberine göre, Zonguldak Alaplı İlçesinde, bir kişinin, çalışır haldeki otomobilin kaputuna oturarak, öndeki aracı ayakları ile itmesi görenler şaşkına çevirdi. Ön kaputun üzerinde oturan kişinin otomobili zaman zaman dokunarak itmesi dikkat çekti. Aracı benzin istasyonuna götüren iki arkadaşın, tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu başvurduğu ifade edildi.

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