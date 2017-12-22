Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren kişi, gelin ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

AA'nın haberine göre, 39 yaşındaki Necati G, sabah erken saatlerde Cambazlı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A.'yı (28) bıçakladı. Bu sırada evdeki gürültüyü duyarak uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet A., elinden aldıkları bıçakla şüpheliyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatma ve Dilek A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan şüpheli Necati G. ise sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Cevdet ve oğlu Mehmet A.'yı gözaltına aldı.