Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Yücel Koç, eşi için sosyal medyada donör arıyor.

İHA'nın haberine göre; Çaycuma ilçesinde yaşayan Yücel Koç, 46 yaşındaki eşi Dilek Koç için sosyal medya hesabından duyurular yapmasına rağmen henüz bir sonuça ulaşamadı.

3 yıl önce ilik kanserine yakalanan eşi Dilek Koç için sosyal medyadan donör arayan Yücel Koç, "İnsanlarımız ilik donörü olmak istemiyor. Eşimin bir an önce sağlığına kavuşması için çaresiz bekliyoruz. A rh (+) kan grubunda olanlar lütfen irtibata geçsin. Kızılay gerekli testleri yapıyor" diye ifade etti.