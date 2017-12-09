Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uzaklaştırma cezası almasına rağmen evine gittiği eşi Naciye B.'yi bıçakla yaralayan Birol B., tahliye edildi. Mahkeme başkanı, Birol B.'yi eşine karşı bir daha eylemde bulunması halinde anında tutuklanacağını anlatırken, "Yanına bile yaklaşırsan, şikayet anında hemen tutuklanırsın. Bir daha bu suçtan karşımıza çıkarsan dışarıyı unut" diyerek uyardı.
DHA'nın haberine göre olay, Ocak ayında meydana geldi. Naciye B. şiddetli geçimsizlik ve eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla karakola giderek şikayette bulundu. Evden uzaklaştırma cezası alan Birol B. eşinin yaşadığı eve gitti. Apartmanda karşılaşan çift tartışmaya başladı. Birol B., "Beni evden uzaklaştırdın, hem de evde kalmıyorsun. Benim nikahlı eşimsin" diye tepki gösterirken, Naciye B. ise, "Sen bana karışamazsın. İstediğim yerde kalırım, bana karışamazsın" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Birol B. üzerinde taşıdığı bıçakla Naciye B.'yi göğsünden ve kollarından birkaç defa bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Naciye B. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Birol B. tutuklandı. Bir süre hastanede tedavi gören Naciye B. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Birol B. hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Birol B. ve avukatı katıldı. Birol B.'nin avukatı mahkemeye Naciye B.'nin başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğrafları mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Birol B.'ye isnat olunan suçun niteliğinin lehe değişme ihtimali, mağdurun raporunun aldırılması için sürenin uzayabileceği ihtimali, tutuklamanın tedbir niteliği, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, bu aşamada karartılma şüphesi bulunan delil bulunmamasını birlikte değerlendirerek tahliyesine karar verdi.
MAHKEME BAŞKANI TAHLİYE KARARI SONRASI UYARDI
Mahkeme başkanı tahliye kararını açıklamasının ardından Birol B.'ye eşine karşı bir daha böyle bir eylemde bulunması halinde anında tutuklanacağını söyledi. Eşinin yanına bile yaklaşmamasını söyleyen mahkeme başkanı, "Yanına bile yaklaşırsan, şikayet anında hemen tutuklanırsın. Bir daha bu suçtan karşımıza çıkarsan dışarıyı unut. Televizyonları izliyorsun değil mi? Kadına şiddet haberlerini görüyorsun. Bizi haber yapma. Mahkeme bıraktı işte filan. O zaman dışarıyı unut. Anladın mı?" dedi. Birol B., salondan çıkarıldığı anda yakınları gözyaşlarını tutamadı.
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