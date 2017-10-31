Zonguldak'ta, bir mahalledeki yolun altındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yolun bir bölümü çökerken, bölgedeki elektrik direkleri de zarar gördü.



DHA'nın haberine göre, heyelan, bugün saat 10.00 sıralarında, Rat Mahallesi İkinci Durak mevkisinde meydana geldi. Yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Yol, güvenlik önlemleri alınarak ulaşıma kapatıldı. Heyelan nedeniyle bölgedeki elektrik direkleri de zarar gördü.





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