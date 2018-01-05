Zonguldak'ta, maden işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, saat 07.30 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta, gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 34 yaşındaki Yunus Aydın yönetimindeki minibüs, önündeki Ramazan O.'nun kullandığı otomobile çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan 15 kişi, yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından minibüsten çıkarıldı. İhbarla olay gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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