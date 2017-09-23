Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta seyahat etti.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti. Boş koltuklar olmasına rağmen işçilerin ayakta gitmesine şaşıran diğer yolcular ise gerçeği bir süre sonra anladı. İşçiler, "Kirlenmesin" düşüncesiyle koltuklara oturmadı. O anlar ise aynı otobüsün arka tarafında seyahat eden bir kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraf karesine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafbüyük ilgi gördü, araçta bulunan güvenlik kamerası da o anları saniye saniye kaydetti.
"BEN 'OTURUN' DEDİM AMA 'KOLTUKLAR PİSLENMESİN' DİYE OTURMADILAR"
O anları anlatan otobüs şoförü Ogün Bahar, "TTK Karadon Müessesesi'nde çalışan madenci abilerimiz kafesleri bozulduğu için Gelik Müessesesi'nden çıkmışlar. Gelik'ten, Karadon'a gitmek için benim aracıma bindiler ve ayakta yolculuk etmeye başladılar. Ben 'oturun' dedim ama 'koltuklar pislenmesin' diye oturmadılar. Ben de madenci abilerimizi güzellik olsun diye Karadon İşletme Müdürlüğü'ne kadar bıraktım. Madenci abilerimiz böyle şeylere özen gösteriyorlar. Koltuklar pislenmesin, sedye pislenmesin diye. Onlar, orada zorluklarla çalıştığı için bizleri düşünerek herhalde koltukların pislendiği zaman silmeye çalışırız diye düşünüyorlar" şeklinde konuştu.
O GÖRÜNTÜYÜ HATIRLATTI
Soma'daki maden faciasında da bir madenci getirildiği hastaneden ayrılırken sedye kirlenmesin diye "Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin" diye sormuş ve tüm Türkiye'ye duygulandırmıştı.
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Misafir 17 dakika önceHelal para kazanıp değerini bildiklerindendir bu davranışları.00
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Misafir 19 dakika öncehelal para kazandıklarından bilirler alın terini. diğer insanlara fazla zorluk çıkarmak istemezler.00
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Misafir 21 dakika önceTÜRK milleti gibisi yok dünyada00