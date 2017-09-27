DHA'nın haberine göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kanalisazyon hattındaki boruya girerek mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Uzunmehmet Mahallesi Garip Ahmet Sokak'ta oturanlar, kanalizasyon hattından gelen kedi sesi üzerine itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, rögor kapağından girdiği tahmin edilen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

TAKIM ELBİSESİYLE KANALİZASYONA GİRDİ

Çevredeki vatandaşlar da itfaiyeye yardım etti. Mahalle sakinlerinden İsmail Çetin, kanalizasyon kuyusuna girerek kediye ulaşmaya çalıştı. Kanalizasyon hattına bağlı olan havalandırma borusunda olduğu belirlenen yavru kedi, boru kesilip aşağıya sarkıtılan beze tutunması sağlanarak kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalmışmayla çıkarılan kedi sokağa bırakıldı.