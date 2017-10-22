Zonguldak'ta kereste fabrikası alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki kereste fabrikasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Gökhan Tekin'e ait palet ve kereste üretimi yapan fabrikada elektrik panosunun alev almasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar fabrika sahibine ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen fabrika sahibi belde sakinleri ile birlikte yangına müdahale etse de alevleri söndürmede başarılı olamadı.

Bir süre sonra yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başladı. Fabrika sahibi Gökhan Tekin, yangının elektrik panosundan çıktığını, 100 bin TL civarında da zararının olduğunu dile getirdi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, savcılık soruşturma başlattı.

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