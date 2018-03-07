Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğrenci servisi sürücüsü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede öğrenci servisi şoförü 34 yaşındaki S.K'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren lise öğrencisi 14 yaşındaki Ş.O., durumu ailesine anlattı. Kızlarının anlattıkları üzerine aile, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek S.K. hakkında şikayetçi oldu.



Savcılığın talimatı üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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