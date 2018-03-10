Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıllar önce teyzesiyle ilişki yaşayan arkadaşı 28 yaşındaki İslam Yalçın'ı tabancayla vurarak yaralayıp, belden aşağısının felç olmasına neden olan 28 yaşındaki Enes Ö.'nün Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 26 Temmuz'da Merkez Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Enes Ö., eski arkadaşı İslam Yalçın'ın evine giderek, alt katta oturan ailenin çocuğu Y.A.'nın başına silah dayayıp, kapı ziline bastırdı. Ö., kapıyı açan Yalçın'a tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya çıkan Yalçın'ın eşi, "Yapma bebeğimiz var" diyerek Enes Ö.'ye engel olmaya çalıştı. Silah tutukluk yapınca Ö., kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Enes Ö., bir kişiyi vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Ö. tutuklanırken, hastanede tedaviye alınan İslam Yalçın'ın belden aşağısı felç oldu.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE DURUŞMAYA KATILDI
Enes Ö. hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Enes Ö. ve tekerlekli sandalye ile İslam Yalçın ve yakınları katıldı. Bir yıl önce de teyzesiyle ilişkisi olan başka bir genci dövdüğünü mahkemede kabul eden Enes Ö., "İslam benim yakın arkadaşımdı. Eskiden teyzemle ilişkisi olduğunu duymuştum ancak kendisi arkadaşım olduğu için bu konuyu bir türlü düşüncemden atamamıştım. Üzerinden zaman geçmesine rağmen olay günü gitmemin nedeni hiç olmazsa bir şeyler söylesin, içim rahatlasındı. Kapıyı ben tıkladım. Beni görünce elim belimde olduğunu anlayınca, üzerime saldırdı. Ben silahı çıkartıp bir el ateş ettim. Ateş etmemle birlikte kendisi yere yığıldı" dedi. Enes Ö., teyzesine karşı platonik aşk beslediği iddialarını ise kabul etmedi.
TEYZESİNE PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ İDDİASI
İslam Yalçın ise yıllar önce teyzesiyle ilişkisi olduğunu ancak o nedenle kendisini vurmuş olabileceğini düşünmediğini söyledi. Enes Ö.'ün teyzesine platonik aşk beslediği iddialarıyla ilgili mahkeme tanık ifadeleri de okundu. Mahkeme heyeti, Enes Ö.'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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