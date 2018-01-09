Zonguldak'ta tali yoldan ana yola çıkan araca TIR çarptı. Kazada 1 maden işçisi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
İHA'nın haberine göre, kaza, Zonguldak Ankara karayolu üzerinde Üzülmez Tüneli girişinde meydana geldi. Yeğeni Nurçin Akgün'ü Zonguldak'tan Bartın'a götürdüğü sırada meydana gelen kazada maden işçisi olduğu öğrenilen Avni Çetin idaresindeki otomobil tali yoldan ana yola çıkarken seyir halinde olan TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü 45 yaşındaki 3 çocuk babası Avni Çetin hayatını kaybederken araç içinde bulunan 44 yaşındaki Şükriye Çetin ve hala kızı 25 yaşındaki Nurçin Akgün yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Nurçin Akgün ve Şükriye Çetin'i sıkıştığı yerden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen maden işçisi Avni Çetin ise ekipler tarafından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisinin cenazesi Bartın Hasankadı köyüne getirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.