Zonguldak'ta tali yoldan ana yola çıkan araca TIR çarptı. Kazada 1 maden işçisi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kaza, Zonguldak Ankara karayolu üzerinde Üzülmez Tüneli girişinde meydana geldi. Yeğeni Nurçin Akgün'ü Zonguldak'tan Bartın'a götürdüğü sırada meydana gelen kazada maden işçisi olduğu öğrenilen Avni Çetin idaresindeki otomobil tali yoldan ana yola çıkarken seyir halinde olan TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü 45 yaşındaki 3 çocuk babası Avni Çetin hayatını kaybederken araç içinde bulunan 44 yaşındaki Şükriye Çetin ve hala kızı 25 yaşındaki Nurçin Akgün yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Nurçin Akgün ve Şükriye Çetin'i sıkıştığı yerden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen maden işçisi Avni Çetin ise ekipler tarafından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisinin cenazesi Bartın Hasankadı köyüne getirilecek.

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