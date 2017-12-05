Zonguldak'ta transeksüel bir kadını vurup hastane bahçesine attılar

İHA'nın haberine göre, olay saat 00.00 sıralarında Gökçebey ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir gazinoda çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki transeksüel İ.Y. kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine kişi yada kişiler İ.Y. silah vurarak yaraladı. Silahtan çıkan 2 kurşun ile karnında yaralanan.İ.Y.'yi zanlılar Gökçebey Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin önüne bırakıp kaçtı. İlk müdahalesi hastanede yapılan ve durumu ağır olan İ.Y. ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırılarak ameliyata alındı. İ.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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