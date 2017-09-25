Zonguldak'ta 78 yaşındaki Hasan Zaman, elinde bir tomar parayla görülünce polis alarma geçti. Yaşlı adamın dolandırıcıya para yatıracağını sananlar telefona sarılıp polisi aradı. Gerçek ise polis gelince ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, olay, öğlen saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde meydana geldi. 78 yaşındaki Hasan Zaman, bir elinde baston diğer elinde bir tomar parayla valiliğin yolunu tuttu. Yaşlı adamı görenler ise dolandırıcılık şüphesiyle polisi aradı. İhbarı alan polis ekipleri ise kısa sürede yaşlı adamın yanına geldi. Yaşlı adam polise dolandırılmadığını, 2B arazisi için Tapu Müdürlüğü'ne para ödemeye geldiğini anlatınca gerçek ortaya çıktı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Olası bir hırsızlık ve dolandırıcılık olayına karşı polis ekiplerinin nezaretinde polis otosuna getirilen Zaman, eşinin öldüğünü ve kendisinin para ödemeye geldiğini anlattı. Gazetecilere de bastonuyla tepki gösteren Zaman, bindiği polis otosuyla polis merkezine getirildi. Yaşlı adamın mesai saatinin başlamasıyla polis nezaretinde yeniden ilgili kuruma getirileceği öğrenildi. Zaman'ın elindeki paranın miktarının ise yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.