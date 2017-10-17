Zonguldak'ta, kendisini kaçıran ve daha sonra da kötü muamelede bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kendisini İstanbul'a kaçırdığı ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilen Mustafa Özdemir'i (23) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Deniz Sesver (23) ve avukatları katıldı.





Sanık Sesver, son savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Deniz Sesver'in, cinayeti "haksız tahrik altında işlediği" kanaatine varan mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurduğu sanığın, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

15 Ocak 2016'da, kendisini zorla İstanbul'a götürmek istediğini iddia ettiği Mustafa Özdemir'i (23) 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Deniz Sesver, polise teslim olmuştu.

Mustafa Özdemir'in ailesi ise oğullarının bir başkası tarafından öldürüldüğünü ancak suçu Deniz Sesver'in üstlendiğini öne sürmüştü.