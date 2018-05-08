Fatih Terim, rakiplerin ofansif anlamdaki en etkili futbolcularına Donk’la kelepçe vurup, karşılığını aldı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Hollandalı ön liberoyu, 3. döneminde Melo’yu kullandığı gibi kullanan deneyimli teknik adam, son 2 sezondur herkesin unuttuğu 32 yaşındaki orta sahayı 4 ayda takımın en kilit oyuncusu yaptı.

Başakşehir karşılaşmasında Adebayor’a adeta nefes aldırmayan Donk, Beşiktaş derbisinde ise Talisca’nın 1 dakika olsun ensesinden ayrılmadı. Son olarak da Akhisar önünde G.Saray’a karşı 4 maçta 5 golü bulunan Seleznyov’u tutan deneyimli oyuncu hocasını mahcup etmedi.