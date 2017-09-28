Zorla uçaktan indirildi, havayolu şirketi özür diledi!

Southwest Airlines'ın Baltimore – Los Angeles seferini yapan uçakta yer alan bir yolcu kolluk güçler tarafından uçaktan dışarı atıldı.

Bir başka yolcu tarafından kayda alınan sahnede uçakta bulunan bir yolcuya kolluk kuvvetlerinin fiziksel müdahalesi gözler önüne serildi.

Babasının ameliyatı için Los Angeles'a gitmek üzere olan yolcu, uçakta bulunan evcil hayvan sebebiyle uçak mürettebatına evcil hayvan alerjisi olduğunu söyledi. Şirket tarafından durumun belgelenmesi için rapor göstermesini istenen yolcu bunun üzerine raporu olmadığını söyledi.

Rapor göstermemesi üzerine yolcu, kolluk görevlileri tarafından uçaktan dışarı sürüklenirken havayolu şirketi Southwest Airlines'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

"ÖZÜR DİLEMEK VE YAŞADIKLARINI UNUTTURMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇECEĞİZ

Şirket sözcüsü, "Bu durumun ortaya çıkış şekli ve müşterimizin yerel kolluk kuvvetlerince çıkartılması nedeniyle şaşkın durumdayız" ifadelerini kullanırken "Özür dilemek, yaşadıklarını unutturmak ve endişelerini gidermek için müşterimizle doğrudan onunla iletişime geçeceğiz." dedi.

Sözcü "Southwest Airlines'ın, müşteri memnuniyeti üzerine kurulduğunu ve her müşterimizin olumlu bir izlenim kazanması her zaman hedefimiz." şeklinde konuşmasına son verdi.