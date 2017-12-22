Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizin uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi doğrultusunda, Kanada'nın İhracat Kredisi Kuruluşu Export Development Canada ile 100 milyon Amerikan Doları tutarında ve 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kredinin, şirketin kurumsal ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

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