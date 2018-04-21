Geçtiğimiz hafta sonu Marmaris kıyasıya mücadelenin olduğu Salcano Gran Fondo Marmaris yarışına ev sahipliği yaptı. 482 bisikletçinin katıldığı, uzun ve kısa parkur yarışlarında dikkatimi çeken en önemli detay Marmaris halkının ve sporseverlerin yarışa sahip çıkmasıydı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular arasında beyaz yakalısı da vardı, koşucusu da... Yarışmaktan ziyade sanki o atmosferi solumak ve sporun tadını çıkarmak için oradaydılar. Büyükşehirlerde yaşayanlar dert yandı. En çok da antrenman yapma konusunda sıkıntı yaşıyorlarmış. Marmaris ise adeta bir cennet. Şehirde 2 yılda toplam 20 kilometre bisiklet yolu yapılmış. Amaçsa harekete teşvik etmek. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Sanki doğa tüm cazibesiyle sizi bu şehirde spor yapmaya çağırıyordu ancak parkuru epey zorluydu. Triatlon yapan ve Master Kadınlar birincisi olan Fulya Erkmen, “Soğuk asfalt olduğu için çok zordu. Sürekli titreşim halindeydik, bizi ekstra yordu” diyor.