Zorlu Tekstil Grubu’nda bayrak değişimi

1992 yılında mühendis olarak başladığı Zorlu Tekstil Grubu’nda bugüne kadar her aşamada görev yapan Altın, Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevinden önce de Korteks Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı Korteks ve ev tekstili üretiminde global liderlerden biri olan Zorluteks dahil olmak üzere, 12 şirketi aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Tekstil Grubu, sadece Türkiye’nin değil 700 milyonluk nüfusa sahip çevre ülkeler pazarında da öncü ve lider olma vizyonuyla yürüttüğü projelerini bundan böyle Necat Altın yönetiminde sürdürecek.

Zorlu Tekstil Grubu’nu geleceğe taşıyacak projelerin kaptanlığını yürütecek Altın, Bursa Korteks Üretim Üssü’nde yürütülen yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretimin söz konusu olduğu ‘teknik tekstil’ açılımını Zorlu Tekstil Grubu’nun diğer fabrika ve yatırımlarına da entegre ederek, Grup’un ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabette öne çıkabilmesi sürecine öncülük etmeyi hedefliyor.