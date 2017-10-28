Zorunlu uzlaştırmacı eğitimine yoğun ilgi

Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen ve 9 Ekim'de başlayan eğitimlere, yaklaşık üç haftada 3 bin 100 kişi başvurdu.

AA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulama için bugüne kadar 24 kuruma eğitim izni verdi.

Eğitim iznine sahip kurumlar, 9 Ekim'de zorunlu eğitimleri vermeye başladı.

Yaklaşık üç hafta içerisinde uzlaştırmacı olmak isteyen 3 bin 100 kişi, eğitim için başvuruda bulundu.

Onarıcı adalet, onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması, alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim, müzakere teknikleri, uygulama eğitimi ve ceza adalet sistemi konularını kapsayan eğitimleri bugüne kadar 240 kişi aldı. Eğitimleri tamamlayıp, katılım belgesi alanlar, uzlaştırmacı sınavına katılmaya hak kazandı.

UZLAŞTIRMACILARA KİMLİK KARTI GELİYOR

Öte yandan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın eğitim vermek isteyen kurumlardan gelen talepleri kabul etmeye devam ettiği öğrenildi. Bakanlık tarafından izin verilen kurum ve kuruluşların eğitimler vermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Eğitimlerin ardından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından "uzlaştırmacı sınavı" yapılacak. Eğitimleri almayanlar yazılı sınava kabul edilmeyecek. Sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve uzlaştırmacı siciline kaydedilecek.

Uzlaştırmacılara "Uzlaştırmacı Kimlik Kartı" verilecek ve istedikleri Ağır Ceza Mahkemesi veya Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde görev alabilecek.

Adalet Bakanlığı