Amerika Birleşik Devletleri tarafından ZTE'ye verilen 7 yıl boyunca ABD teknoloji ürünlerini satın alamama cezasının yankıları sürerken, şimdi de Çinli teknoloji devinin Android lisansının iptal edilip edilemeyeceği konuşuluyor.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen yasaklar arasında Android kullanımına ilişkin bir hüküm yer almıyor. Bununla birlikte ZTE'nin başta Google Play olmak üzere Google uygulamalarının hiç birisini kullanamayacağı belirtiliyor.

Böyle bir durumda da Android kullanımı yasaklanmasa bile Google Play'in, Google Maps'in ve daha birçok önemli Google uygulamasının Çinli teknoloji devi tarafından kullanılamayacak olması, ZTE telefonları için büyük bir darbe anlamına geliyor. Bu yasakların belirtildiği şekilde uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.