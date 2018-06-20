Züccaciye sektörü ZUCHEX'e hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl 4,2 milyar dolar ihracat, 1,3 milyar dolar da ithalat gerçekleştiren ve 2017’yi 2,9 milyar dolar cari fazlayla kapatan, iç pazarda yaklaşık %10, dış ticarette ise %17 büyüyen züccaciye sektörü ZUCHEX'de bir araya geliyor.

Tarsus Life Media tarafından düzenlenen fuar, son 10 yılda ihracatını yüzde 82 artırarak, dünya genelinde tam 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan züccaciye sektörünü, Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak. Toplam 11 salonda 120 bin metrekare alana yayılan ZUCHEX 2018’e, yurt içi ve yurtdışından 550 firmanın katılımı hedeflenirken, organizasyonu, 25 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Züccaciye ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve distribütör firmaların katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası ZUCHEX 2018’i, profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı & perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel & restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları ile üretici ve ithalatçı firma yetkilileri ziyaret edecek.