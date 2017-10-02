Zuckerberg 'insanları böldüğü için' özür diledi

Dünya çağında yaklaşık 1,3 milyar kullanıcısı olan Facebook'un kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, paylaştığı Facebook paylaşımında Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur'a atıfta bulunarak "Çalışmalarımın insanları bir araya getirmek yerine insanları bölmek için kullanıldığı için af diliyorum ve daha iyi bir şey yapmak için çalışacağım" dedi.

71,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5'inci kişisi ve en genç milyarderi olan Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde 2. kez baba olma sevinci yaşamıştı.

Kurucusu olduğu ABD menşeili sosyal medya şirketi Facebook da e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükselmişti.