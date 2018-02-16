Zülfikarlar Holding'e 222 milyon dolar kredi

Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, anlaşma dolayısıyla düzenlenen törende, söz konusu kredinin Türkiye'nin ekonomisine olan güven ve inancın göstergesi olduğunu söyledi.

Holding bünyesindeki Turkuaz Petrol'ün 380 akaryakıt istasyonuyla TP'nin 360 istasyonunun birleşeceğini belirten Zülfikari, "TP çatısı altında bir birleşme düşünüyoruz. Haziran itibarıyla birleşmenin tamamlanmasını planlıyoruz. Şu anda akaryakıt sektöründe 100'e yakın dağıtım şirketi bulunuyor. Bu kadar fazla firma olması rekabeti zorlaştırıyor. O yüzden ileride konsolidasyonlar bekliyoruz" diye konuştu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de banka olarak TP'nin özelleştirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Türkiye'de özel sektöre inandıklarının altını çizen Tuerkner, şöyle konuştu:

"Türk akaryakıt dağıtım sektörü için bu önemli adımı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu başarılı özelleştirme, Türkiye’nin özel sektörü geliştirme ve destekleme taahhüdünün devam ettiği yönünde pazara işaret verecektir. İki akaryakıt dağıtıcısı şirketin güçlerinin birleşmesi rekabeti artıracak ve sonuçta tüketicinin yararına olacaktır. Türkiye için oldukça yüksek seviyede yatırım planımız var. Bu yıl da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi geçen yıl çok başarılı bir yıl geçirdi. Bu yıl da başarının devam edeceğini düşünüyoruz."

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç ise Türkiye ve enerji sektörü açısından 222 milyon dolarlık kredinin önemli büyüklükte bir finansman olduğunu belirtti.

İki akaryakıt dağıtım şirketinin birleşerek önemli bir katma değer ortaya kayacağını dile getiren Bilgiç, "Ülkemiz için ekonomik kazanımlar sağlayacak benzer yatırımların hayata geçirilmesinde rol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce de banka olarak ülkedeki yatırımlara destek olmaya devam edeceklerini ve Türkiye'nin geleceğine inandıklarını vurguladı.

Söz konusu kredinin 92 milyon doları TP'nin satın alma işleminin tamamlanmasında kullanılacak. Kalan tutar ise TP'nin mali yapısının güçlendirilmesi için harcanacak.