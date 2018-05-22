Zulte Waregem - Lokeren maçı heyecanı

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı devam ediyor. Zulte Waregem, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Lokeren takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi Zulte Waregem, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Zulte Waregem kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Lokeren kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Zulte Waregem son haftadaki Lokeren müsabasında 0-2 kazandı.

Lokeren, Zulte Waregem karşılaşmaında 0-2 yenildi.