Zulte Waregem - Waasland-Beveren maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A heyecanı devam ediyor. Zulte Waregem, 08 Mayıs 2018 Salı günü Waasland-Beveren takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Zulte Waregem 19 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Waasland-Beveren 5 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Zulte Waregem, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Waasland-Beveren, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Zulte Waregem kazanır 1.15, berabere biter 5.00, Waasland-Beveren kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Zulte Waregem son hafta oynanan Lokeren maçında 0-2 kazandı.

Waasland-Beveren ise KV Mechelen karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Zulte Waregem, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 3 gol yedi.

Waasland-Beveren, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waasland-Beveren 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.