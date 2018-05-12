Zürich - Basel rakamlar

Zürich ve Basel, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Zürich 45 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Basel 68 puanda ve 2. sırada. Zürich, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Basel, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Zürich kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Basel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zürich son hafta oynanan Young Boys maçında 2-1 yenildi.

Basel ise Sion karşılaşmasında 5-1 kazandı.

Zürich, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 20 gol yedi.

Basel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Basel, deplasmanda 31 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.