Zürich - Lausanne Sports maçı öncesi rakamlar

Zürich ve Lausanne Sports, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 41 puanlı Zürich 5. sırada bulunuyor, Lausanne Sports 31 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Zürich, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lausanne Sports, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; Zürich galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Lausanne Sports galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Zürich son hafta oynanan Sion maçında 3-3 berabere kaldı.

Lausanne Sports ise Grasshoppers karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Zürich, 26 gol attı ve 19 gol yedi.

Lausanne Sports ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lausanne Sports, 18 gol atarken 28 gol yedi.