Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, son günlerde yaşanan finansal dalgalanmaların Türkiye için geçici olduğunu belirterek, özellikle yurtdışı basından pompalanan kötümser yaklaşımı paylaşmadığını dile getirdi.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre dünya ekonomisinde global bir paradigma değişikliği yaşandığını ifade eden Yıldız, 2009 krizinin ardından yaşanan parasal genişleme sürecinin artık sona erdiğini belirterek yeni süreçte ise iki temel değişim yaşandığını, bunlardan ilkinin doların değerinin artması, diğerinin ise dolar faizinin yükselmesi olduğunu dile getirdi. Bunların üstüne bir de Donald Trump ile birlikte ABD’de ekonomik ve politik belirsizlik ile petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselişin yaşandığını ekleyen Yıldız, “Böyle bir dönem yakın tarihte yok. En ciddi etkisi gelişmekte olan ülkelere fon akışının azalması oldu” diye konuştu. Türkiye ekonomisinin artı yönlerinin fazla olduğunu kaydeden Yıldız, her şeyden önce Çin ile birlikte dünyanın en yüksek büyüme rakamının yakalandığını ifade ederek, “Kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 30’un, bütçe açığı yüzde 2’nin altında. Diğer yandan hane halkı borçluluğunun GSMH’ye oranı yüzde 25 düzeyinde ve çok makul. Ciddi bir ihracat performansımız var. Turizmde çok pozitif gelişmeler var. Bunlar nedense görünmüyor” dedi.

BÜTÇEDE MARJ VAR

Olumsuz tarafta ise cari açık olduğunu ve cari açıkta da petrol ve altının etkisini hatırlatan Yıldız, yüksek büyüme oranı ile birilkte zaten açığın artmasının beklendiğini ifade ederek, “Türkiye’de sorun büyümenin finanse edilmesi. Türkiye son dönemde paradigma değişikliğinden kaynaklı dış finansman yerine, iç finansmana yöneldi. Kredi Garanti Fonu gibi. Şimdi ise vergi indirimleri ve belli teşviklerle iç finansman sağlanmaya çalışılıyor. Borç stokunun bütçe açığının az olması Maliye politikalarının bir süre genişlemeci olması için rahatlık sağlıyor. Emeklililere birkaç maaş verildi ve ÖTV, KDV indirimi yapıldı diye bütçe açığı sorun yaratmaz” diye konuştu. Yıldız, bu coğrafyada Türkiye dışında yatırım yapılacak başka ülke olmadığını dile getirerek, şunları söyledi: “Çalkalanmaya rağmen 1 liralık döviz almadığımız gibi döviz sattık. Her gün bonotahvil aldık. Bu çalkantılar Türkiye’de olur. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin yönü hep yukarıdır ve Türkiye’ye yatırım yapan her zaman kazanmıştır.”

GELECEK 10 YIL DA AYNI OLACAK

Türkiye’de sigortanın 35 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı bilgisini veren Yıldız, her yıl sigortacılığın yüzde 15-20 büyüdüğünü ifade ederek,”Biz Zurich grubu olarak geçmiş 10 yılda olduğu gibi gelecek 10 yılda da bu büyüme hızının süreceğini düşünüyoruz. Türkiye 10 yıl önce de çok cazipti bugün de öyle” diyerek “Türkiye’nin demografisiyle sigortacılık açısından en ideal ülke” olduğunu belirtti. Son günlerde Türkiye ile Arjantin’in kıyaslanmaya çalışıldığını vurgulayan yıldız, “Türkiye’nin çok geniş bir sanayi altyapısı, ihracat ve hizmet performansı var. Her kim ki Türkiye ile Arjantin’i kıyaslar Türkiye’yi bilmiyordur” diye konuştu.

'NAKDİ İYİ YÖNETEN ZAM YAPMAZ'

Kurdaki artış nedeniyle hasar ödemelerinde belirli bir artış olacağını ifade eden Yıldız, ancak sigorta şirketlerinin elindeki nakdi iyi nemalandırması durumunda maliyet avantajı sağlayıp fiyatlamayı iyi yapabileceğini kaydetti. Şu anda bir fiyat ayarlaması yapmadıklarını ve kısa sürede de yapmayı düşünmediklerini anlatan Yıldız, Zurich Sigorta’nın 1 milyar liralık nakdi olduğunu ve bunun yüzde 55’inin mevduat, yüzde 25’inin özel sektör tahvili ve yüzde 25’inin ise bono yatırımı olarak değerlendirildiğini söyledi.

‘ŞİRKETLER YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİNİ TÜRKİYE’YE YIKMASIN’

Yıllarca trafik sigortalarında dampingli fiyatlar uyguladıktan sonra şimdi bunun ceremesini çektiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Bu şirketler kendi yönetimlerinin suçlarını Hazine’de, Türkiye’deki kanun koyucularda görmesinler. Dağıtım kanalı, ürün çeşitliliği sağlayan bilançoyu doğru yönetenler Türkiye’de mutlu mesut kalacak ve kârlarını artırarak yollarına devam edecek. Türkiye’deki sigortacılık mevzuatı da hem yabancı hem Türkiye’deki şirketler için.

Eğer yıllarca bazı şirketler doğru karşılık ayırmadı ise fiyatlarını doğru tespit etmedilerse bunun faturasını Türkiye’ye çıkarmaya hakları yoktur.”

HAYAT PAHALI, YANGIN VE KONUT % 30 UCUZ

Yıldız, hayat sigortalarının satışın bankalar üzerinden yapıldığı için fiyat araştırması yapmadan alındığını bu nedenle fiyatların yüksek olduğunu otomobil, yangın ve benzeri sigortaların ise ucuz olduğunu kaydetti. Deprem nedeniyle sigorta şirketlerinin reasürans satın aldıklarını ve bunun maliyet yarattığını ifade eden Yıldız, “Yangın ve konut sigortasında deprem riski nedeniyle fiyatların yüzde 25-30 daha pahalı olması gerekiyor” dedi.

Bireysel siber sigortada 100 bin poliçeye ulaştıklarını belirten Yıldız, şimdi ise büyük şirketlerin risklerinin tespit edilip buna uygun çözümler üretecekleri kapsamlı ürün ve koruma sigortası üzerinde çalıştıklarını belirti. Büyük şirketlerdeki risklere yönelik checkup yapıldıktan sonra bu sonuca göre erken uyarı ve tazminat ödeme biçiminin belirleneceğini anlatan Yıldız, “Bu proje dünyada da ilk olacak. Biz Türkiye’nin tüm siber riskine talibiz” dedi.