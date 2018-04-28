Zürich - Sion maçı istatistikleri

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Zürich, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Zürich 40 puanla 5. sırada, Sion 32 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zürich, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sion son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 563. İddaa'da Zürich kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Sion kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Zürich son hafta oynanan Young Boys maçında 2-1 yenildi.

Sion ise Basel karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Zürich, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Zürich, kendi sahasında 23 gol attı, 16 gol yedi.

Sion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Sion, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.