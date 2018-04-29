Zürich - Sion maçı istatistikleri

İsviçre Süper Lig maçında Zürich ile Sion, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Zürich 40 puanla 5. sırada, Sion 32 puanla 9. sırada bulunuyor. Zürich, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sion, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 563. İddaa'da Zürich kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Sion kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Zürich son haftadaki Young Boys müsabasında 2-1 yenildi.

Sion ise Basel maçında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Zürich, 23 gol attı ve 16 gol yedi.

Sion, dış sahada 5 galibiyet, 0 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sion 14 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.