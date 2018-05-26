Zürich - Young Boys maçı istatistikleri

İsviçre Kupa Final heyecanı devam ediyor. Zürich, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Young Boys takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Ev sahibi Zürich, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Young Boys, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 246 kodlu maçı oynayanlar; Zürich galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Young Boys galibiyet oranı 1.40. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Zürich son haftadaki Lugano müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Young Boys ise Grasshoppers maçında 1-2 kazandı.