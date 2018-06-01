Zweigen Kanazawa - Kyoto Purple Sanga maçı ne zaman?

Zweigen Kanazawa ve Kyoto Purple Sanga, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 19 puanlı Zweigen Kanazawa 18. sırada bulunuyor, Kyoto Purple Sanga 12 puana sahip ve 20. sırada. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 200 kodlu maçı oynayanlar; Zweigen Kanazawa galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Kyoto Purple Sanga galibiyet oranı 2.70.

Zweigen Kanazawa son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 2-1 kazandı.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Zweigen Kanazawa, 6 gol attı ve 8 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kyoto Purple Sanga 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.