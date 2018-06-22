Zweigen Kanazawa - Roasso Kumamoto maçı ne zaman?

Zweigen Kanazawa ve Roasso Kumamoto, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Zweigen Kanazawa 22 puanla 15. sırada, Roasso Kumamoto 21 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 169. İddaa'da Zweigen Kanazawa kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Roasso Kumamoto kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zweigen Kanazawa son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 2-1 kazandı.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Zweigen Kanazawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Zweigen Kanazawa, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Roasso Kumamoto ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Roasso Kumamoto, 11 gol atarken 21 gol yedi.