Zweigen Kanazawa - Tochigi SC maçı rakamları

Zweigen Kanazawa ve Tochigi SC, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 19 puanlı Zweigen Kanazawa 19. sırada bulunuyor, Tochigi SC 20 puana sahip ve 17. sırada. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tochigi SC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 179 kodlu maçı oynayanlar; Zweigen Kanazawa galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Tochigi SC galibiyet oranı 3.30.

Zweigen Kanazawa son hafta oynanan Tochigi SC maçında 2-0 kazandı.

Tochigi SC, Zweigen Kanazawa karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Zweigen Kanazawa, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 11 gol yedi.

Tochigi SC, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tochigi SC 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.