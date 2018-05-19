Zweigen Kanazawa - Tokushima Vortis maçı istatistikleri

Zweigen Kanazawa ve Tokushima Vortis, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. 18 puanlı Zweigen Kanazawa 15. sırada bulunuyor, Tokushima Vortis 20 puana sahip ve 9. sırada. Zweigen Kanazawa son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 343 kodlu maçı oynayanlar; Zweigen Kanazawa galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Tokushima Vortis galibiyet oranı 1.85.

Zweigen Kanazawa son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 2-1 kazandı.

Tokushima Vortis ise Tokyo Verdy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Zweigen Kanazawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Zweigen Kanazawa, kendi sahasında 6 gol attı, 8 gol yedi.

Tokushima Vortis, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tokushima Vortis 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.